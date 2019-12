Quagliarella: “Rigore calciato male, mi prendo tutte le colpe. Ma ora non molliamo”

Fabio Quagliarella, attaccante della Samp, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Parma. Queste le sue parole: “Sapevamo che era una partita difficile, poi il portiere è stato bravissimo. Sicuramente da capitano sento una responsabilità importante, ci resto male perché quel rigore era importante, l’ho calciato malissimo. Tutti i rigori sono pesanti, purtroppo l’ho colpita male. Purtroppo è andata così e mi prendo io tutte le colpe. Il derby? E’ sempre il derby. Sicuramente entrambe non stiamo vivendo un buon momento, quindi sarà una sfida molto sentita. Per noi tutte le partite sono importanti con questa classifica, ma dobbiamo affrontarle e cercare di tirarci su il prima possibile. Sicuramente la testa è tutto, la squadra a volte è contratta, poi fa gol e cambia tutto. Negli anni non siamo stati abituati a lottare per questi obiettivi, siamo lì e non possiamo assolutamente mollare. Da sabato si riprende, dobbiamo archiviare questa brutta sconfitta di oggi di cui da capitano mi prendo la responsabilità”, ha chiuso Quagliarella.

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria