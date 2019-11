Quagliarella, presenza da record in Sampdoria-Udinese

In Sampdoria-Udinese, Fabio Quagliarella ha raggiunto la presenza numero 450 in Serie A. Come riportato nel tweet del club doriano: nessun giocatore di movimento in attività ne ha fatte di più.

Foto: Sito Ufficiale Sampdoria