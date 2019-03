Quagliarella: “Nazionale? Non ci penso e mi godo la Samp”

Fabio Quagliarella, ha inaugurato la 71esima edizione della “Viareggio Cup”. L’attaccante della Sampdoria dopo aver letto il giuramento, ha parlato alla stampa presente: “Leggere il giuramento per me è motivo di orgoglio, visto che ho giocato questo torneo quando ero ragazzo per ben tre volte, arrivando anche secondo. Quando ero in Primavera non vedevo l’ora di giocare questa coppa e i giovani devono essere contenti di poter scendere in campo in questi giorni. Il mio segreto? Non c’è, dobbiamo amare quello che facciamo e tenere botta nei momenti difficile. Esistono, come del resto anche quelli belli. Essere in testa alla classifica marcatori è bello, il campionato è però ancora lungo e resta l’amarezza per la sconfitta di ieri. L’Europa? Siamo lì, ci sono ancora tante partite e ci proveremo fino alla fine. La Nazionale? Non penso all’Europeo, navigo a vista e mi godo la Samp cercando di continuare a fare quello che sto facendo”.

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria