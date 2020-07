Quagliarella: “Il derby? C’è ancora tempo, pensiamo a vincere. Bonazzoli? Gli faccio i complimenti”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport alla vigilia della gara della Sampdoria contro il Cagliari, Fabio Quagliarella si è soffermato sull’importante vittoria contro l’Udinese. Queste le parole dell’attaccante blucerchiato ai microfoni di Sky Sport: “Il gol di Bonazzoli? E’ merito suo e gli faccio i complimenti. Quello che gli dico sempre è di fare il centravanti e non girare troppo lontano dall’area di rigore. Se facesse il trequartista avrebbe ragione lui, ma siccome ha il numero 9 sulla maglia deve stare dentro l’area. E infatti ha fatto gol, bene così. Udinese? E’ stata una vittoria fondamentale, farlo qui è difficilissimo contro una squadra molto fisica che sa come farti male. Dopo 4 mesi senza fare una partita non era semplice, segnare, vengo da questo infortunio serio e quando il mister ha deciso di schierarmi titolare, l’ho avvertito che probabilmente non sarei riuscito a giocare tutta la partita. Fortunatamente è andato tutto bene e mi sono messo a disposizione della squadra. Il derby? C’è tempo prima di arrivare al derby, ci sono ancora altre partite nelle quali abbiamo assoluto bisogno di fare punti”.

