Quagliarella: “Giornata perfetta. Con Giampaolo feeling particolare”

Quagliarella è, senza dubbio, l’uomo copertina della prima partita di Serie A di oggi in cui con una doppietta ha regolato l’Empoli e raggiunto i 100 gol in campionato con la maglia della Sampdoria. Al termine dei novanta minuti, il capitano blucerchiato ha parlato ai microfoni di Dazn: “È stata una partita difficilissima. L’Empoli mette in difficoltà chiunque, siamo stati bravi a soffrire e a portarla a casa. Sono tre punti pesantissimi e il Ferraris deve essere il nostro fortino: dobbiamo continuare così ed è una vittoria che ci dà fiducia. Mi alleno come ragazzi di vent’anni e cerco di dare sempre il mio contributo e l’ultima goccia di sudore la sprecherò per questa maglia. E’ stata senza dubbio la giornata perfetta, ora avremo due giorni di riposo e poi penseremo alla prossima partita. Vivo sempre con grande entusiasmo e fino all’ultima giornata in cui giocherò darò sempre tutto. Con Giampaolo c’è un feeling particolare col mister, ci diciamo pochissime parole ma so quello che mi chiede“.

Foto: Twitter Sampdoria