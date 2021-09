Quagliarella è la bestia nera del Napoli: i numeri

Il Napoli dovrà superare l’ostacolo Sampdoria per continuare a mantenere la testa della classifica di Serie A. Una gara insidiosa ma che arriva in un momento particolarmente favorevole agli azzurri reduci da quattro vittorie su quattro in campionato. Spalletti per la sfida di questa sera dovrà fare attenzione a Fabio Quagliarella, ex della partita. L’attaccante ha punito spesso la squadra con la quale ha giocato nella stagione 2009/10: contro il Napoli, Fabio, ha segnato otto reti di cui cinque nelle ultime 10 sfide. Massima attenzione, dunque, per Kouliblay e compagni che dovranno arginare il capitano dei blucerchiati.

Foto: Twitter Sampdoria