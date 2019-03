Quagliarella: “Bellissima serata, ho sentito i cori. Questo gruppo…”

Fabio Quagliarella ha commentato su Rai Sport la vittoria contro la Finlandia: “E’ stata una bellissima serata, qui mi vogliono bene, ho sentito i cori dei tifosi. Io come re Mida ogni pallone che tocco entra? Ma no, sono sereno, questo è un gruppo di qualità e so che prima o poi il pallone giusto arriva. Già stasera ho avuto due occasioni importanti, poteva andare meglio, ma va bene lo stesso”.

Foto: sito ufficiale Samp