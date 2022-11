Alle 14.00 si giocherà Qatar-Senegal, match fondamentale per le due squadre per trovare i primi punti in questo Mondiale. Di seguito le scelte dei due allenatori:

Qatar (5-3-2): Barsham; Ahmed, Hassan, Khoukhi, Mohamad, Pedro; Al-Haydos, Boudiaf, Madibo; Afif, Ali.

Senegal (4-2-3-1): Mendy; Diallo, Jakobs, Koulibaly, Sabaly; Mendy, Gueye; Diatta, Diedhiou, Sarr; Dia.

Foto: Twitter Fifa