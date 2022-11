La prima frazione di gara di Qatar-Senegal è stata abbastanza equilibrata, malgrado qualche occasione in più per i Senegalesi, i quali sono riusciti a passare in vantaggio grazie ad una rasoiata di Dia nella parte finale del primo tempo. Il Qatar protesta per un rigore dubbio non dato ai danni di Afif, quando il risultato era ancora bloccato sullo 0-0.

Foto: Fifa Twitter