Qatar, rilasciato senza conseguenze ‘Il Falco’ Mario Ferri dopo l’invasione di campo in Portogallo-Uruguay

Mario Ferri, detto ‘Il Falco’, è stato rilasciato. Il noto invasore di campo aveva “colpito” di nuovo nel corso della partita dei Mondiali in Qatar Portogallo–Uruguay. Al 52′ del match, dopo aver attraversato di corsa il campo per circa 30 secondi davanti ai giocatori, Ferri è stato letteralmente placcato a terra da uno steward e poi scortato dalla polizia fuori dal campo. Ferri indossava una maglietta con il logo di Superman sul davanti con una scritta a sostegno dell’Ucraina, ‘Save Ukraine’, e sul retro un messaggio a favore delle donne iraniane (‘Respect for Iranian Woman’). Stando quanto riportato dall’Ansa, Ferri è stato rilasciato e non sarà preso nei suoi confronti.

Foto: Instagram Mario Ferri