Qatar, Lopetegui svela i nomi dei convocati per il Mondiale
02/06/2026 | 12:01:00
Lopetegui ha rivelato i nomi dei convocati per il Qatar in vista del Mondiale.
L’ELENCO DEI CONVOCATI
Portieri : Meshaal Barsham (Al Sadd), Salah Zakaria (Al-Duhail), Mahmoud Abunada (Al-Rayyan)
Difensori: Al-Hashmi Al-Hussain (Al-Arabi), Boualem Khoukhi (Al-Sadd), Lucas Mendes (Al-Wakrah), Issa Laye (Al-Arabi), Pedro Miguel (Al-Sadd), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa), Sultan Al-Brake (Al-Duhail), Ayoub Al Alawi (Al-Gharafa)
Centrocampisti: Jassem Gaber (Al-Rayyan), Mohamed Al-Mannai (Al-Shamal), Assim Madibo (Al-Wakrah), Ahmed Fathi (Al-Arabi), Abdulaziz Hatim (Al-Rayyan), Karim Boudiaf (Al-Duhail SC)
Attaccanti: Akram Afif (Al-Sadd), Edmilson Junior (Al-Duhail), Yusuf Abdurisag (Al-Wakrah), Hasan Al-Haydos (Al-Sadd), Tahsin Mohammed (Al-Duhail), Ahmed Alaaeldin (Al-Rayyan), Mohammed Muntari (Al-Gharafa), Almoez Ali (Al-Duhail), Ahmed Al-Janehi (Al-Gharafa)
