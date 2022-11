Qatar, fascia al braccio per supportare la Palestina

Il Qatar ha deciso di rendere omaggio alla Palestina con una fascia al braccio. Molti profili noti qatarioti, secondo il New York Times sarebbero stati avvistati allo stadio mentre indossavano la fascia creata appositamente per sostenere la Palestina e la situazione che sta vivendo con l’Israele. Nonostante ciò, la decisione di andare allo stadio con questa fascia sembrerebbe più una risposta alle polemiche alzatesi per quanto riguarda la fascia One Love.

Foto: twitter Fifa