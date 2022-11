Qatar-Ecuador, le probabili formazioni

Alle 17 di domani, ora italiana, cominciano i Mondiali in Qatar, con la gara inaugurale tra il paese ospitante e l’Ecuador. Una gara che vede leggermente favoriti i sudamericani, ma che può riservare sorprese.

In casa Qatar, il CT Felix Sanchez Bas si affida a un possibile 5-3-2, con Afif in attacco insieme a ad Ali.

Per quanto riguarda l’Ecuador, si va verso un 4-3-3 per il CT Alfaro. In attacco Ibarra, Estrada e Plata.

Queste le probabili formazioni: