Qatar, ancora un giornalista morto durante il Mondiale: è il fotoreporter Khalid Al-Misslam

Dopo la morte dello statunitense Grant Wahl, avvenuto durante l’Olanda-Argentina in circostanze da chiarire, arriva un’altra morte improvvisa tra le fila della stampa in Qatar. Si tratta del fotoreporter Khalid Al-Misslam. Il suo decesso è stato annunciato su Twitter dal canale televisivo ‘Al Kass’ e ripreso anche dal Gulf Times, dove si legge che Khalid “è morto mentre copriva i Mondiali”. Anche se anche in questo caso le ragioni della morte sono ancora sconosciute.

Foto: Twitter Gulf-Times