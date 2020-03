Qatar 2022, rinviate le qualificazioni asiatiche: da rivedere il calendario dell’Australia

Il coronavirus porta anche allo stop delle qualificazione asiatiche al Mondiale di Qatar 2022. Infatti, l’AFC, il massimo organismo calcistico del continente, ha comunicato il rinvio a giugno delle partite in programma fra il 23 e il 31 marzo. Tuttavia, le nuove date creerebbero grossi problemi all’Australia che, da diversi anni, ormai non partecipa più alle qualificazioni dell’Oceania. Infatti, i Kangaroos dovrebbero affrontare Kuwait, Taiwan e Giordania ma, nel mese di giugno, saranno impegnati nella Copa America, come Nazionale invitata.

Foto: profilo Twitter ufficiale FIFA World Cup