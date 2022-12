Qatar 2022, oggi la finale tra Argentina e Francia

Messi contro Mbappé, due compagni di squadra che si daranno battaglia insieme alle loro rispettive squadre. Oggi alle ore 16 italiane si scriverà un nuovo capitolo della storia della Coppa del Mondo, oggi è il giorno della partita più attesa per la Francia e l’Argentina. I Blues di Deschamps per conquistare il secondo Mondiale consecutivo, la Selección per tornare al trionfo dopo il 1986 e coronare con la Coppa l’ultima partita nella competizione di Messi.

Foto: Instagram World Cup