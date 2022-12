Qatar 2022, Mbappé con 8 reti è il miglior marcatore del Mondiale

Kylian Mbappé ci ha provato, ma non è bastata la sua tripletta alla Francia per piegare l’Argentina. Ma l’attaccante francese verrà ricordato nella storia come il capocannoniere dell’edizione in Qatar 2022 grazie alle 8 reti messe a segno in questo Mondiale. Questa la classifica completa:

8 reti: Mbappé (Francia)

7 reti: Messi (Argentina)

4 reti: Julian Alvarez (Argentina) e Giroud (Francia)

3 reti: Morata (Francia), Gonçalo Ramos (Portogallo), Gakpo (Olanda), Rashford e Saka (Inghilterra), Richarlison (Brasile), Valencia (Ecuador)

2 reti: Bruno Fernandes e Leao (Portogallo), Kane (Inghilterra), Aboubakar (Camerun), Fullkrug (Germania), Lewandowski (Polonia), Neymar (Brasile), Taremi (Iran), Al Dawsari (Arabia Saudita), Cho Gue-Sung (Corea del Sud), Doan (Giappone), Embolo (Svizzera), En Nesyri (Marocco), Kramaric (Croazia), Kudus (Ghana), Mitrovic (Serbia), Ferran Torres (Spagna), Weghorst (Olanda) e De Arrascaeta (Uruguay)

Foto: Instagram Mbappé