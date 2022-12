Qatar 2022, l’Argentina troverà l’Australia agli ottavi. Per la Francia c’è la Polonia

Terminate le partite del girone C, conosciamo altri due ottavi di finale. La Francia, passata come prima della classe nel girone D, troverà la Polonia reduce da una qualificazione grazie alla differenza reti ai danni del Messico. Per l’Argentina, invece, ci sarà l’Australia. Di seguito gli ottavi di finale già noti.

Olanda – Stati Uniti

Inghilterra – Senegal

Argentina – Australia

Francia – Polonia

Foto: Qatar 2022 Logo