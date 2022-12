Dopo la vittoria di Qatar 2022 da parte dell’Argentina in Qatar, la stanza di Lionel Messi diventerà un museo. Lo annuncia Peninsula Qatar. Le date di apertura non sono ancora note. L’organizzazione è in attesa di reperire scarpe, magliette e il corredo necessario per un luogo che diventerà uno dei più visitati, non solo da turisti e tifosi argentini.

Foto: Instagram Messi