Qatar 2022, il quadro completo dei playoff: Italia testa di serie

Sei Nazioni teste di serie e sei no, due semifinali e poi la finalissima, tre gironi da quattro in cui solo tre Paesi staccheranno il pass per i Mondiali di Qatar 2022. Questo il breve riassunto di quello che vedremo ai playoff delle europee per l’accesso ai prossimi Mondiali. Ecco tutte le squadre che li giocheranno, le teste di serie avranno il fattore campo in semifinale, mentre le finali si giocheranno poi in campo neutro:

TESTE DI SERIE:

Portogallo

Scozia

Italia

Russia

Svezia

Galles

NON TESTE DI SERIE:

Turchia

Polonia

Macedonia del Nord

Ucraina

Austria

Repubblica Ceca

Il sorteggio avverrà il prossimo 26 novembre, le semifinali sono programmate per il 24 e 25 marzo, 28 e 29 marzo le finalissime.