Qatar 2022, il programma delle gare di oggi

Si concludono oggi anche i gironi E e F di Qatar 2022, con il Belgio chiamato a battere la Croazia per qualificarsi agli ottavi. In contemporanea, alle 16, ci sarà Canada–Marocco con gli uomini di Regragui a caccia di un punto fondamentale per la qualificazione. Alle 2o, invece, sarà il turno di Giappone-Spagna e Costa Rica-Germania, due partite fondamentali per le sorti del girone E: ogni scenario è aperto. Di seguito il programma

Giovedì 1 dicembre

Ore 16.00 Croazia-Belgio

Ore 16.00 Canada-Marocco

Ore 20.00 Giappone-Spagna

Ore 20.00 Costa Rica-Germania

Foto: Logo Qatar 2022