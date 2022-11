Daniele Orsato arbitrerà Argentina-Messico, gara in programma alle 20 di sabato 26 novembre e valida per la seconda giornata del Gruppo C dei Mondiali 2022 e già decisiva per l’Albiceleste di Lionel Messi. Gli assistenti del fischietto di Schio saranno Carbone e Giallatini, mentre in sala Var ci saranno Irrati e Valeri.