Puyol sulla crisi del Barça: “Per uscirne bisogna remare tutti insieme. Ecco cosa penso di Koeman”

Come Koeman, anche l’ex capitano ha sofferto dell’aggressività di alcuni tifosi quando ha cercato di lasciare il Camp Nou dopo il Clasico. “Queste persone non rappresentano affatto i nostri tifosi. Sono partito pochi minuti prima e anche la mia macchina è stata investita. Non so se mi hanno insultato, stavo ascoltando la radio. Capisco perfettamente che Koeman e sua moglie avranno difficoltà, è una situazione pericolosa. Il Barça dovrebbe mettere ordine e non dare più importanza a quelle persone, che non meritano alcuna attenzione”.

Alla domanda sul futuro di Xavi in panchina, che prima o poi potrebbe allenare al Camp Nou, ha ricordato che “ora l’allenatore è Koeman e quello che dobbiamo fare è sostenerlo”. “Ho parlato con Xavi in ​​estate. Ci troviamo davvero bene. È uno degli ex colleghi con cui ho il miglior rapporto. Non ha mai nascosto di avere il desiderio di allenare il Barça, sono sicuro che un giorno arriverà la sua occasione e lo farà in modo spettacolare“, ha concluso.