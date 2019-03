Puyol si racconta: “Pique il centrale migliore al mondo. Il Barcellona di Guardiola…”

Un’intera carriera passata con la maglia del Barcellona, Carles Puyol si racconta durante il Trophy Tour della UEFA Champions League. L’ex capitano blaugrana ripercorre i suoi anni da calciatore, partendo da quelli giocati con Pep Guardiola in panchina: “Con lui sono stati gli anni migliori, in cui ho imparato di più. Irripetibile? Non so, perché nulla è irripetibile, ma il suo Barça giocava bene e questo fu riconosciuto da molte persone e non solo dai tifosi blaugrana”. Alla domanda ‘Chi sceglieresti tra Pique e Ramos’ non ha dubbi: “Gerard Pique. È più forte di me, è il miglior centrale del mondo. È un fenomeno”. Infine su Messi e il confronto a distanza con CR7 dopo i gol in Champins League: “Questo è il modo di giocare di Leo e dire che ha fatto bene con Lione per rispondere alla tripletta di Ronaldo non ha senso. Messidipendenza? Quando ha il meglio della storia è logico che dipendi da lui. Intorno ci sono grandi giocatori che però stanno contribuendo a scrivere la storia del Barça”.

Foto: Daily Mirror