Pussetto: “Volevo tornare a Udine a tutti i costi. La squadra ha un ottimo collettivo”

L’attaccante dell’Udinese, Ignacio Pussetto, ha parlato alla tv ufficiale del club friulano in merito alla stagione in corso che lo ha visto tornare in bianconero.

Queste le sue parole: “Avevo tanta voglia di tornare a Udine, mi sento a casa e sono contento, anche se ancora non sono soddisfatto, posso fare di più e continuare con questo spirito. Dobbiamo fare il nostro meglio, questa è la cosa più importante. La squadra sta facendo bene, dopo un inizio complicato abbiamo ottenuto una serie di vittorie che ci ha fatto allontanare dalla zona retrocessione e ora vogliamo chiaramente mantenere questo livello anche in questo 2021. Voglio continuare a crescere e spero che la squadra possa fare lo stesso”.

Foto: Twitter personale