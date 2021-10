Pussetto: “L’Atalanta è una squadra molto fisica. Vediamo come Gasperini saprà gestirla dopo la Champions”

Ignacio Pussetto, attaccante dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di UdineseTV in vista della sfida di domenica contro l’Atalanta. Ecco le sue parole: “L’Atalanta è una squadra molto fisica, domenica in casa loro sarà una partita difficile. Vedremo come Gasperini gestirà i suoi giocatori dopo l’impegno in Champions League contro il Manchester United, noi comunque vogliamo portare a casa dei punti”. Sul proprio ruolo e le condizioni dell’Udinese: “Il mister sta cercando di provare un altro modulo, mi trovo bene a giocare sia come prima punta che come attaccante esterno. Preferisco giocare un po’ più largo, perché avendo un po’ più di campo di fronte e potendo dialogare con il terzino posso fare la differenza”.

FOTO: Sito Udinese