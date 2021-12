Pussetto: “Importante ritrovare il gol, stavo passando un momento difficile”

L’attaccante dell’Udinese, Ignacio Pussetto, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo il successo in Coppa Italia contro il Crotone e la doppietta personale: “Sono contento per il risultato, abbiamo fatto una grande prestazione. Sono contento anche dei gol: stavo passando un momento difficile e ritrovare la rete è importante. Stavamo attraversando un momento non facile e siamo tornati a fare risultato, sia col Milan che stasera. Sappiamo quale sia la nostra strada, dobbiamo continuare così”. Foto: Twitter personale Pussetto