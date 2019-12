Pussetto: “Ho passato momenti difficili, sono felice di essere tornato con un gol”

Il suo gol non è stato sufficiente per evitare la sconfitta, ma segnare allo Juventus Stadium ha sempre un sapore speciale. Ignacio Pussetto ha raccontanto le sue emozioni a Udinese TV dopo il 3 a 1 subito contro l’undici di Sarri: “Sono contento di essere tornato in campo e di aver trovato il gol. Si è trattato di un periodo difficile per me perché prima non ho trovato lo spazio che volevo e poi mi sono infortunato, sono felice di essere tornato con un gol“.

La Juventus

“Con squadre così forti serve un atteggiamento più spregiudicato, anche se nel primo tempo non abbiamo commesso molti errori loro ci hanno subito punito, come fanno tutte le grandi. Nel secondo tempo poi abbiamo avuto qualche opportunità ma purtroppo non siamo riusciti a sfruttarle a fondo”.

Ora il Cagliari

“L’anno scorso la partita con il Cagliari era in questo periodo e davanti al nostro pubblico abbiamo regalato ai tifosi una bella vittoria. Sappiamo che loro sono una grande squadra che sta facendo molto bene ma noi vogliamo fare risultato e faremo del nostro meglio”.

Foto: Twitter