Puskas Award, la FIFA inserisce anche il gol Quagliarella. La lista completa

La FIFA ha annunciato i dieci candidati per il Puscas Award, premio che viene assegnato per il gol più bello dell’anno solare. Inserito anche Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, per la rete realizzata di tacco contro il Napoli lo scorso 2 settembre. A seguire la lista completa:

Matheus Cunha (RB Lipsia)

Zlatan Ibrahimovic (Los Angeles Galaxy)

Lionel Messi (Barcellona)

Arara Nchout (Camerun)

Fabio Quagliarella (Sampdoria)

Juan Fernando Quintero (River Plate)

Amy Rodriguez (Utah Royals)

Billie Simpson (Irlanda del Nord)

