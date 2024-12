Puskas Award: il gol di Garnacho è il più bello in Europa per la stagione 2023/2024

Alejandro Garnacho ha vinto il Puskas Award, premio per il miglior gol dell’anno. Per aggiudicarsi il Puskas Award, l’ala sinistra argentina del Manchester United ha dovuto superarsi con una rete da urlo: una rovesciata in aria clamorosa ai danni dell’Everton realizzata la scorsa stagione, il 26 novembre 2023.à

Foto: Instagram Manchester United