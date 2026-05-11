Puscasiu (presidente di Presidio Investors): “Abbiamo imparato dai nostri errori. Il lavoro ricomincia ora”

11/05/2026 | 15:28:00

Il presidente di Presidio Investors, il fondo proprietario dell’Hellas Verona, Christian Puscasiu, ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

“Prima di tutto, voglio ringraziare i tifosi e la città di Verona. Siamo altrettanto delusi dai risultati di questa stagione. Alla fine, come proprietà, siamo responsabili di questi risultati. Eravamo convinti di aver costruito una squadra in grado di essere competitiva in Serie A. La realtà della stagione si è rivelata diversa e dobbiamo imparare da quanto accaduto per andare avanti insieme e ricostruire l’Hellas Verona, riportandolo al livello che questa città e i suoi sostenitori meritano. Come riconquistare i tifosi dopo questa stagione? Essendo onesti, come ho cercato di essere oggi, e poi passando ai fatti. L’analisi è stata fatta. Abbiamo imparato dai nostri errori. Il lavoro ricomincia ora: costruire la squadra per la Serie B con l’obiettivo specifico di tornare in Serie A in una sola stagione, con maggiore chiarezza e fondamenta più solide rispetto a dodici mesi fa. È su questo che si concentra tutta la nostra attenzione. Analizzare il passato è necessario. Restarne bloccati, no”.

Foto: sito Hellas Verona