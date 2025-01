Puscasiu (partner di Presidio Investors): “Siamo impazienti di muovere i primi passi guidando questo club”

Dopo l’acquisizione dell’Hellas Verona da parte di Presidio Investors, Italo Zanzi, Puscasiu e Setti hanno rilasciato diverse dichiarazioni:

“Italo Zanzi, Presidente Esecutivo del Board dell’Hellas Verona, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “È un immenso onore unirmi all’Hellas Verona, un Club che incarna la passione e il patrimonio della città di Verona. Saremo impegnati a rispettare la ricca tradizione della società, lavorando al contempo al suo rafforzamento in tutti gli ambiti. Siamo pienamente consapevoli delle responsabilità che derivano dall’acquisizione del Club. Non vediamo l’ora di iniziare a dare il nostro supporto e lavorare al fianco dello staff, dei giocatori e dei tifosi dell’Hellas Verona, così come della città di Verona, per realizzare un piano di crescita che possa portare la società a essere sempre più competitiva e che sfrutti appieno il suo potenziale”.

Christian Puscasiu, Managing Partner di Presidio Investors, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Siamo entusiasti di annunciare l’acquisto dell’Hellas Verona. Abbiamo lavorato duramente negli ultimi mesi per raggiungere questo obiettivo e siamo impazienti di muovere i nostri primi passi in questa città storica, guidando un Club che è parte integrante di Verona e della sua gente. Desideriamo ringraziare il presidente Setti per il prezioso lavoro e per aver facilitato questa transizione. Siamo certi che il suo impegno, unito a quello di Sean Sogliano e Simona Gioè, giocherà un ruolo importante per i futuri successi del Club”.”

Foto: Wikipedia