George Puscas e il Reading, tutto confermato secondo quanto vi avevamo anticipato in esclusiva nel pomeriggio (leggi qui la notizia). Operazione da circa 10 milioni di euro, la trattativa con l’Inter è in chiusura, al punto che l’attaccante classe ’96 è atteso nelle prossime ore in Inghilterra per le visite mediche di rito, anticamere degli ultimi passaggi burocratici.

Foto: Twitter personale Puscas