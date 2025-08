Punto Napoli: due terzini in pugno, la corsa al centrocampista. E Raspadori…

06/08/2025 | 15:10:13

Il mercato del Napoli entra in una fase di ulteriori e definitive scelte. Il club azzurro ha in pugno due terzini: Juanlu Sanchez, classe 2003, a destra e Miguel Gutierrez, classe 2001 a sinistra. Il Napoli ha le carte in mano, gli accordi sulle cifre e con i diretti interessati. Il blitz di Juanlu e del suo agente di stamattina nella sede del Siviglia contiene un messaggio ben chiaro: vuole andare al Napoli, al netto delle voci che nelle ultime 36 ore lo avevano dato a un passo dal Wolverhampton. Ora tocca agli azzurri che da giorni hanno un’intesa con il Girona per Gutierrez, operazione da circa 20 milioni tutto compreso. Adesso basta solo spingere il pulsante e preparare le cose formali, vedremo la tempistica e le ultime decisioni. A centrocampo non ci sono stati ritorni di fiamma per Musah, resta in quota Miretti (la Juve chiede 20 milioni) senza dimenticare l’opzione a sorpresa Fabbian (al Bologna piace sempre Zanoli che potrebbe uscire con l’arrivo di Juanlu). Capitolo Raspadori: serve un’offerta congrua, il discorso vale anche per l’Atletico Madrid, che tocchi almeno i 30 milioni bonus compresi.

Foto: Instagram Napoli