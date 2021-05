Punizione per il Benevento: in trasferta a Torino con il pullman

Stando a quanto riferisce Ottopagine, il Benevento per l’ultima giornata di campionato, con il Torino, farà la trasferta in pullman. Un viaggio di circa 10 ore, molto lungo, dal Sannio al capoluogo del Piemonte. La decisione sarebbe stata presa dal presidente Vigorito.

Sarebbe dovuta essere una trasferta importante, dove i sanniti si sarebbero potuti giocare la permanenza in Serie A, invece i giochi già sono fatti e il Benevento, dopo un ottimo girone di andata, è crollato nel girone di ritorno, retrocedendo mestamente in B.

Non solo la trasferta in bus, ma anche allenamenti in sede per tutti fino al 30 giugno, esclusi i vari nazionali impegnati con gli Europei. Insomma, il patron Vigorito non ha preso bene la retrocessione dei suoi in Serie B.

Foto: Sito Benevento