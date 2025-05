Punizione di Raspadori: il Napoli conduce 1-0 a Lecce all’intervallo

03/05/2025 | 18:57:47

Il Napoli conduce a Lecce 1-0 dopo i primi 45 minuti di gioco. Decide, per ora, una punizione di Raspadori al 24′.

Dopo 2 minuti vantaggio del Napoli con Lukaku, ma il VAR annulla per fuorigioco.

La rabbia di Lecce contro la Lega Serie A esplode al 5′ del match contro il Napoli. I tifosi salentini cominciano a lanciare in campo fumogeni e petardi, nei pressi della porta di Falcone, dove tra l’altro l’azione si sta sviluppando. L’arbitro Massa è costretto a sospendere la partita per qualche minuto, per permettere ai calciatori di allontanarsi dalla zona rossa.

Il Napoli trova comunque la rete del vantaggio al 24′ con Raspadori. Punizione straordinaria per l’attaccante che sblocca la sfida, una gara complicata per gli azzurri contro un buon Lecce che al 38′ colpiscono un palo con Gaspar.

Foto: sito Napoli