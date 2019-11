Pulvirenti: “Clima di odio strisciante da mesi. Lo Monaco ha chiesto di giocare”

Antonino Pulvirenti, patron del Catania, ha parlato a La Repubblica dopo l’aggressione subita dall’ad Pietro Lo Monaco:” È stato un fatto di inaudita gravità, ampiamente preannunziato dal clima di odio strisciante che da mesi si respira in città, con la complicità di una parte della società civile. Già lunedì era stato esposto uno striscione intimidatorio e minaccioso nei confronti miei e di Lo Monaco e per questo ho subito deciso di non far scendere in campo la squadra, ma Pietro ha chiesto di giocare ritenendo opportuno far vincere lo sport sulla violenza”.

Foto: Alfredo Falcone – LaPresse