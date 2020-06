Pulisic entusiasta: “Incredibile che arrivi anche Werner al Chelsea”

A Christian Pulisic, calciatore attualmente in forza al Chelsea, è stato chiesto un parere in merito all’arrivo in squadra di Timo Werner. Di seguito la sua risposta.

“Abbiamo già una squadra davvero forte con giocatori importanti. Adesso, l’acquisto di un giocatore come lui è una cosa incredibile. Siamo concentrati sulla stagione in corso, ma siamo anche pronti e carichi per la prossima.”

Foto: Twitter ufficiale Lipsia