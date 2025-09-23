Pulisic: “Voglio segnare sempre di più. Napoli e Juve? Se facciamo bene si aprirebbero scenari importanti”

Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni Mediaset al termine della gara di Coppa Italia vinta per 3-0 sul Lecce.

Queste le sue parole: “Sono in un buon momento, devo continuare così. Voglio fare sempre più gol, l’importante è aver vinto. A Gimenez ho sempre detto di avere pazienza, se continuerà così farà tanti gol, per noi è importante, ha la nostra fiducia. La partita più importante è la prossima, vogliamo vincere col Napoli. Se facciamo bene anche con la Juve possiamo arrivare dove vogliamo e si aprirebbero scenari importanti”.