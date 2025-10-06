Pulisic sui social dopo il rigore sbagliato: “Lavorerò dieci volte di più per sistemare le cose”

06/10/2025 | 11:54:21

L’attaccante del Milan, Christian Pulisic, si è reso ieri protagonista dell’errore più importante della partita tra i rossoneri e la Juventus. Il rigore sbagliato dallo statunitense ha mantenuto il punteggio sullo 0-0, permettendo a Roma e Napoli di prendere le distanze.

In una storia su Instagram, il rossonero ha chiesto scusa ai tifosi, promettendo di dare sempre il massimo.

Queste le sue parole:

“Mi uccide deludere questo club. Lavorerò 10 volte di più per sistemare le cose. Forza Milan sempre”.

Foto: Instagram Milan