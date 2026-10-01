Pulisic: “Rinnovo? Ne parleremo presto, spero di restare al Milan anche in futuro”

01/10/2026 | 17:21:19

Pulisic ha concesso un’intervista a Sky: “Uno strano inizio stagione, sono tornato dall’infortunio e volevo subito giocare ma serviva tempo. Ho lavorato con squadra e allenatore ed è stato bello segnare così. Amorim? Ho un buon rapporto con lui. Stiamo tutti imparando il suo sistema e come vuole giocare. L’ultima partita è stata forse una delle nostre migliori giocate di squadra e vogliamo andare avanti così. Sono molto felice al Milan. Il club mi sta dando tutto e mi ha aiutato tanto in carriera. Rinnovo? Ne parleremo presto, spero. Mi sento davvero bene e spero di rimanere qua in futuro. Gonçalo Ramos? Giocare con lui è fantastico per me. Lavora tantissimo, aiuta la squadra anche difensivamente. Non si ferma mai. Conosco le sue qualità nel segnare e i gol arriveranno. Grande giocatore ma mi piace anche come persona”.

foto x milan