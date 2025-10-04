Pulisic: “Rabiot, Saelemaekers e Modric hanno avuto un impatto importante”
04/10/2025 | 19:17:33
Cristian Pulisic ha parlato a Dazn anche dei suoi nuovi compagni di squadra al Milan: “É stato un impatto importante. Rabiot, Saelemaekers, Modric pure. Sono giocatori che conosciamo. Ne conoscevamo le qualità, ma vederli tutti i giorni è qualcosa di diverso. Vedere cosa possono portare, la fame con cui scendo in campo. È grandioso. È bello avere un gruppo così disciplinato ed averli come compagni”.
Foto: Instagram Milan