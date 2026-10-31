Pulisic-Rabiot-Moreira, il derby è del Milan: all’Inter non basta Bastoni

31/10/2026 | 22:43:36

Il Milan batte 3-1 l’Inter e vince ancora il derby. Decide il tris nel primo tempo firmato da Pulisic, Rabiot e Moreira, all’Inter non basta la rete di Bastoni. 3-1 Milan nei primi 45′ del derby. Partenza roboante del Milan, che punisce l’Inter addormentata. Subito Moreira mette dentro per Pulisic che sblocca il derby. Nerazzurri in affanno, il Milan spinge e sugli sviluppi di un corner arriva il raddoppio firmato da Rabiot. L’Inter piano piano entra in partita e accorcia su calcio d’angolo con un colpo di testa di Bastoni. Il Milan però nel miglior momento dei nerazzurri trova il 3-1 con una punizione di Moreira. Nella ripresa l’Inter gioca nella metà campo rossonera senza clamorose occasioni, la squadra di Amorim gestisce e difende il vantaggio accumulato e porta a casa il derby.

foto x milan