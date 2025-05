Pulisic prima sfiora l’autorete, poi fallisce il gol del vantaggio: Genoa-Milan è 0-0 all’intervallo

05/05/2025 | 21:34:45

Finisce 0-0 il primo tempo di Genoa-Milan, posticipo della 35a giornata di Serie A. Gara ad alta intensità, anche sotto la pioggia. Al 23′, prima chance per i padroni di casa con Pulisic che rischia l’autorete nel tentativo di anticipare Messias, superlativa la risposta di Maignan.

Lo stesso Pulisic al 42′ fallisce la prima vera grande occasione per il Milan. Grande intuizione di Leao che mette l’americano a tu per tu con Leali bravissimo a respingere la conclusione. Milan che al 28′ ha dovuto togliere Fofana, ma per il mediano solo una botta al piede, uscito per precauzione.

Foto: Instagram Milan