Pulisic: “Periodo difficile, ma prima o poi il pallone colpirà il mio ginocchio ed entrerà in rete”

29/03/2026 | 15:09:34

Christian Pulisic ha parlato a The Athletic del suo momento personale senza reti: “Devo essere più freddo in quei momenti. È un periodo difficile, ma mi sento bene fisicamente e sto creando occasioni, devo restare positivo. So che a un certo punto la palla colpirà il mio ginocchio ed entrerà, e allora tutto cambierà. Non mi faccio prendere dal panico. Meglio ora che in estate. Le cose cambieranno”.

foto x milan