Pulisic out, Ibra: “Giusto non rischiarlo per non peggiorare l’infortunio”

19/06/2026 | 20:13:38

Notizia dell’ultima ora per gli Stati Uniti d’America è il forfait di Christian Pulisic per un risentimento al polpaccio. Il milanista è in tribuna per la gara contro l’Australia.

Difende la scelta un dirigente rossonero, che sta commentando i Mondiali per Fox Sports, Zlatan Ibrahimovic: “Non c’è motivo di rischiarlo. Se pensi di andare più in fondo possibile nel torneo hai bisogno di utilizzare tutti i giocatori. Se hai qualche problema è meglio rischiare nella prima partita: hai preso i tre punti nella gara d’apertura e oggi non è disponibile. Ma probabilmente tornerà per la prossima partita. Se oggi vincono sono qualificati e possono tenere a riposo il giocatore per la prossima fase del torneo”.

Foto: Instagram Pulisic