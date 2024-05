Pulisic: “Ottimo primo anno. Accostamento con Kakà? Bello essere associato a un giocatore del genere”

Milan, centrocampista del Milan, ha parlato a margine del premio Gentlmen Fair Play, a Milano, soffermandosi su diversi temi.

Queste le sue parole: “È stato fantastico, sono molto grato per l’opportunità di giocare nel Milan. Amo la città, la squadra, è stato un grande primo anno per me. Anche il cibo non è così male”

Sei stato il primo centrocampista del Milan a segnare più di 10 gol dopo Kakà.

“Ho visto la statistica. Bello essere associato a un giocatore del genere, una leggenda del club, devo veramente ringraziare se ne faccio parte”.

Sulla stagione: “Penso che in questa stagione c’erano tanti nuovi calciatori, dovevamo conoscerci. La prossima stagione ci sarà una bella differenza”.

Foto: Instagram Pulisic