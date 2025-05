Pulisic: “Non siamo soddisfatti del campionato ma possiamo vincere un secondo trofeo e chiudere bene”

09/05/2025 | 23:32:35

L’esterno offensivo del Milan, Christian Pulisic, ha parlato a Dazn dopo la vittoria in casa contro il Bologna.

Queste le sue parole: “La curva ci dà sempre molta energia, sono importanti per noi e abbiamo bisogno di loro mercoledì. Questa squadra ha un grande spirito, tante volte in stagione siamo riusciti a recuperare. I tifosi ci aiutano e chi entra cambia la partita. Il premio di migliore in campo? Lo meritava Gimenez. Non siamo soddisfatti della classifica ma possiamo vincere due titoli e vogliamo finire bene”.

Foto: sito Milan