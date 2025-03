Pulisic non è al top: Conceiçao valuta l’ipotesi Joao Felix

Pulisic non è al top della condizione. A confermarlo è stato anche lo stesso Conceiçao durante l’ultima conferenza stampa: “Pulisic ha un piccolo problema fisico, dobbiamo gestirlo e si vede nella sua freschezza”. Un problema non da poco per il Milan soprattutto in vista di una gara così importante come quella contro la Lazio. Difficile pensare che lo statunitense non giochi neanche un minuto, ma bisognerà capire se il tecnico portoghese lo vorrà rischiare dall’inizio oppure farlo entrare a gara in corso per spezzare il ritmo. In entrambi i casi l’ex calciatore del Borussia Dortmund può essere un fattore importante al quale l’allenatore rossonero non rinuncerà. L’alternativa dal 1′ di gioco potrebbe essere Joao Felix che, tralasciando il gol contro la Roma in Coppa Italia, sta deludendo le aspettative. Contro l’altra compagine romana, dunque, potrebbe avere la possibilità di riscattarsi.

FOTO: Instagram Milan