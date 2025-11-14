Pulisic: “Non credo fosse giusto per me andare in Nazionale e giocare lì la mia prima partita dopo l’infortunio. Scudetto? Faremo del nostro meglio”

14/11/2025 | 12:00:09

L’attaccante del Milan, Christian Pulisic, ha parlato in un’intervista a CBS Sports. Queste le sue parole:

“Sono in una buona età, probabilmente nel momento migliore fisicamente. Ho imparato tanto, dico sempre che spero che il mio prime sia la prossima stagione perché questo è sempre il mio obiettivo, ma se questo è il mio prime, voglio godermelo. Sicuramente sento che sto attraversando il mio miglior momento nel calcio. Non vincere lo scudetto rovinerebbe la stagione? È il nostro obiettivo, sicuramente, ma non voglio vederla dal lato negativo, pensando come sarà se non vinceremo. Faremo del nostro meglio e verremo giudicati partita dopo partita. Ci sono state stagioni in cui non ho vinto niente, ma abbiamo fatto tante cose belle. Certo quando vinci quel trofeo non c’è nulla di paragonabile, vuol dire che il tuo lavoro viene ripagato. La mia assenza dalla Nazionale? Non credo fosse giusto per me andare in Nazionale e giocare lì la mia prima partita dopo l’infortunio. Voglio solo assicurarmi di avere il tempo giusto per prendermi cura di me stesso e controllare che il mio bicipite femorale stia bene, permettendo ad altri di prendere il mio posto. Quindi penso che sia stata la decisione migliore per tutti in questo momento. La vita in Italia? Mi piace, mi piace la cultura italiana. Mi piacciono le persone, il cibo è anche molto buono. Se batte Londra? Sicuramente…”.

Foto: Instagram Milan